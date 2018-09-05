В московских СИЗО официально появились привилегированные сидельцы

В московских СИЗО реализуется проект по раздельному содержанию от других заключенных фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

«Раздельное содержание организовано для того, чтобы исключить контакты с другими лицами, содержащимися в учреждении, в первую очередь с подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений неэкономического характера — против личности и других тяжких правонарушений», — пояснил собеседник агентства. При поступлении в следственный изолятор фигуранты распределяются в камеры в отдельных блоках или отдельных корпусах СИЗО.

Ранее 11 сентября уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил, что содержание арестованных по экономическим статьям вместе с другими арестантами вредит бизнесу, пишет «Интерфакс». «Это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», — говорил омбудсмен.