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В московское метро снова вернули жетоны

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Фото: Московский метрополитен

Столичный метрополитен выпустил новую ограниченную серию жетонов с функционалом карты «Тройка». Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает ТАСС.

По ее словам, пассажиры положительно оценили первую партию подобных проездных. «Сотни пользователей метро захотели купить такой сувенир, поэтому было принято решение о выпуске дополнительного тиража Тройки такого необычного формата», — пояснила она.

Жетоны представлены в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской». Пополнить их можно теми же способами, что и обычную карту.

До этого ограниченный тираж проездных, стилизованных под жетоны метро, был выпущен в августе прошлого года. Предполагалось, что их будут раздавать подписчикам официальных аккаунтов столичного метро в соцсетях по итогам конкурса.

11 марта стало известно, что столичное метро выпустило пробную партию колец с функционалом карты «Тройка», украшенных стразами. Сообщалось, что аксессуар доступен в трех вариациях: белые и черные кольца с прозрачными стразами, а также белые кольца с красными стразами.

Московская подземка выпускает «Тройки» в необычном формате с 2017 года. Ранее пассажирам представили карты в формате брелоков, силиконовых браслетов, колец, наклеек и вкладышей. В организации считают, что подобные аксессуары помогают жителям столицы экономить время при проходе через турникет.

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