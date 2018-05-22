В московском метро начали строить новую станцию

Строительство станции «Можайская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент строительства.

«Начался подготовительный этап работ. Специалисты завершили работы по ограждению строительной площадки», — говорится в сообщении.

Станция «Можайская» входит в западный участок БКЛ «Нижние Мневники» — «Можайская». Ее соединят подземным переходом со станцией «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция, протяженность кольца составит почти 70 километров.