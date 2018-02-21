В московском метро открыли Большую кольцевую линию

В понедельник, 26 февраля, начинается движение по Большой кольцевой линии московского метро. Первых пассажиров принимают станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», говорится на странице Мосстройкомплекса в Instagram.

Участок Большой кольцевой линии от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» составляет 10,5 километра и насчитывает пять станций. Общая длина второго кольца составит 61 километр, на ней будут 32 станции и 17 пересечений с действующими линиями подземки. Строительство Большой кольцевой линии планируется завершить в 2020-2021 годах.