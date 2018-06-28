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В московском метро появятся новые поезда

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Департамент транспорта Москвы совместно с профессиональным сообществом разрабатывает новый тип поезда для столичного метрополитена под названием «2020». Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Принципиально отличаться от поезда Москва он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сиденья, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться», — сказал он.

По словам Ликсутова, новый поезд предоставит более удобные возможности для проезда маломобильных граждан. Кроме того, в нем будет больше зарядок для телефонов, фильтров, приборов и ламп для обеззараживания поезда, а также более удобная интерактивная система и мультимедиа-система внутри салона и более мощная система кондиционирования и отопления.

В мае в вагонах поездов столичного метрополитена началось вещание канала «Москва 24». С помощью специальных экранов пассажиры смогут узнавать о транспортной ситуации в городе, погоде и чрезвычайных ситуациях, а также смотреть новости и программы телеканала.

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