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В московском метро вновь появились туалеты

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На станциях столичного метро установили 15 туалетов. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».

«У нас был конкурс, мы выбрали ряд станций, где большое количество пересадок и большой поток. Конкурс выиграла компания, которая готова при жестких технических требованиях поставить эти туалетные комплексы», — рассказал он.

Ликсутов пояснил, что услуга платная, так как ее делает частная компания. Оплатить ее можно с помощью «Тройки». «Мы посмотрим, как будет работать первый этап, если мы увидим, что они востребованы, удобны и не мешают другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту кампанию», — добавил он.

Туалеты установили на станциях «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская», «Чкаловская».

Первый туалет в московском метро появился на станции «Проспект Мира». Его посещение для пассажиров было бесплатным. Спустя два месяца он был демонтирован, специальная комиссия должна была проанализировать полученные данные и решить вопрос о целесообразности расширения этого проекта и установки подобных кабин на других станциях метро.

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