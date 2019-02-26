В московском метро заметили «четко» орудующего тряпкой вандала

В столичном метрополитене вандала поймали «с поличным» и заставили возмещать нанесенный ущерб. Снимок с места происшествия был опубликован в понедельник, 4 марта, на портале Pikabu.

@ axelroze / Pikabu

По данным автора публикации, инцидент произошел на станции «Петровско-Разумовская». На фотографии видно, как неизвестный под присмотром сотрудников полиции и представителя клининговой службы тряпкой оттирает от краски стену.

«Мгновенная карма», — говорится в подписи к посту.

Пользователи портала по-разному отреагировали на ситуацию. «Как четко оттирает», — оценили в комментариях, вероятно, отметив позу, в которой запечатлен провинившийся, и сравнив ее с элементом гоп-культуры, где распространена привычка сидения на корточках. «Награда нашла героя!» — заметил другой посетитель портала.

«Есть подозрения,что это просто отработка часов, назначенных судом, за абсолютно другое правонарушение», — предположил один из комментаторов.