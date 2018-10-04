В московском метро запустили новый тематический поезд

В среду, 10 октября, на Кольцевой линии запустили поезд «Привет, Москва». Об этом сообщает Strelka Magazine.

Состав запустили из депо «Красная Пресня». Пока что он белый, на нем есть только линии и схемы метро. На пустое пространство будут добавляться разные факты о жизни столицы.

Информацию для поезда отбирали историки, москвоведы и искусствоведы, а ее достоверность проверяли специалисты Государственного академического университета гуманитарных наук и сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина.

«Нам нравится в этом проекте стикерная подача информации. В данном случае это будет плакат — информационный стикер. (...) Это будут плакаты и стикеры в переходах и на станциях метро, откроем масштабный сайт с видео- и аудиомаршрутами, будем устраивать флэшмобы», — рассказала куратор проекта «Привет, Москва» Оксана Бондаренко.

В рамках проекта также планируется запуск поездов о роли Москвы в кино, театре и музыке. На следующей неделе по зеленой линии начнет ходить состав с историческими справками о городе. Проект рассчитан на 10 месяцев.

В сентябре в метро появился тематический поезд «Градоначальники Москвы». Его также запустили на Кольцевой линии.