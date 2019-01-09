В Московском регионе «заминировали» полторы сотни зданий

В столичном регионе были эвакуированы около 150 объектов из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом во вторник, 5 февраля, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В Москве заминированы свыше 100 объектов, в Подмосковье — свыше 50. В их числе школы, высшие учебные заведения, торговые центры, бизнес-центры, управы, офисные здания и больницы», — рассказал собеседник агентства, добавив, что из-за угрозы взрывов из зданий вывели более 50 тысяч человек.

Уточняется, что более половины из всех объектов, в адрес которых поступили угрозы, были проверены сотрудниками всех оперативных служб, и взрывчатых веществ или подозрительных предметов там обнаружено не было.

По данным источника, сообщения о минировании поступают по электронной почте и содержат примерно одинаковый текст. В числе «заминированных» оказались, в частности, здание правительства Московской области, одна из башен «Москва-Сити», торговый центр «Водный», здание художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, а также Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в адрес 32 общественных и административных объектов в Москве поступили анонимные звонки о минировании. Под возможной угрозой оказались Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, а также детский центр «Мастерславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

14 января стало известно о том, что три московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово и Внуково — проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва. Также более 500 человек были эвакуированы из ТЦ «Охотный ряд», здание проверили кинологи.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысячи зданий в 180 городах страны.