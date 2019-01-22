В московском транспорте начали охоту на «зайцев»

В столичном общественном транспорте усилен контроль оплаты проезда. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Павла Павлова.

По его словам, с начала года контролеры уже оштрафовали более 12 тысяч пассажиров за безбилетный проезд, это на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Просим москвичей не забывать прикладывать билет к валидатору. Пассажир, который этого не сделал, считается безбилетным, и будет оштрафован. Контролеры работают с регистраторами, поэтому мы легко сможем выявить спорные моменты, если они будут», — уточнил Павлов.

По итогам прошлого года средняя скорость движения столичного транспорта выросла на 2 процента и составила 15,7 километра в час. Предполагается, что этому поспособствовали отказ от турникетов, расширение выделенных полос и появление новых маршрутов движения.