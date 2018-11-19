В московском транспорте появились пингвины

Столичные автобусы на 16 маршрутах в центре и отдаленных районах города, а также остановки общественного транспорта украсили новогодними стикерами с пингвинами. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщается на портале mos.ru.

Всего 50 городских автобусов украсили праздничными изображениями с пингвинами. Две птицы катаются на коньках около храма Василия Блаженного, а еще несколько лепят снеговика и спускаются с горки на лыжах.

«Городской транспорт — часть повседневной жизни москвичей, поэтому обычно жители не обращают внимания на привычный дизайн и оформление. Думаю, что пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них», — отметил руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что в конце декабря в московском метро можно будет приобрести карты «Тройка» в праздничном оформлении. На них также будут нанесены изображения с пингвинами.

14 декабря стало известно о том, что пассажиры столичной подземки и МЦК смогут в новогоднюю ночь услышать поздравление президента России Владимира Путина. Ровно в 23:50 на всех станциях будет организована прямая аудиотрансляция праздничной речи главы государства.