Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Московском зоопарке поселилась дальневосточная лесная кошка

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился дальневосточный лесной кот. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщается на сайте зоосада.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, пятимесячную самку в столицу привезли из Новосибирска в начале осени. После 30-дневного карантина ее поселили в вольере на экспозиции «Фауна России» по соседству с песцом и степными котами. По словам работников зоосада, нового обитателя кормят говядиной, перепелами, курятиной и грызунами.

«Численность этих удивительных животных в природе доподлинно неизвестна, поскольку проводить подобные мониторинги очень непросто: лесные коты ведут скрытный образ жизни, и выследить даже отдельную особь крайне сложно. Однако считается, что популяция дальневосточных лесных котов в природе сокращается прежде всего из-за уничтожения их естественной среды обитания, а также из-за браконьерства», — пояснили в зоопарке.

Дальневосточного лесного кота принято считать редким подвидом бенгальского кота. Он занесен в Международную Красную книгу и в региональную Красную книгу Приморского края. В дикой природе это животное можно встретить в бассейне Амура, а также вдоль побережья Японского моря. Обычно дальневосточные коты живут в лесах, где они могут охотиться на зайцев, мелких грызунов и птиц.

Читайте также
Самое читаемое
«Важно понимать пространство целиком»
Британцы изучили свои промзоны и узнали многое
27 октября
«Прощай частичка алкоистории!»
Закрылась «Рюмочная на Герцена»
1 ноября
Провести ночь с пользой
Самые интересные мероприятия «Ночи искусств 2018»
30 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter