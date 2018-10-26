В Московском зоопарке поселилась дальневосточная лесная кошка

В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился дальневосточный лесной кот. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщается на сайте зоосада.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, пятимесячную самку в столицу привезли из Новосибирска в начале осени. После 30-дневного карантина ее поселили в вольере на экспозиции «Фауна России» по соседству с песцом и степными котами. По словам работников зоосада, нового обитателя кормят говядиной, перепелами, курятиной и грызунами.

«Численность этих удивительных животных в природе доподлинно неизвестна, поскольку проводить подобные мониторинги очень непросто: лесные коты ведут скрытный образ жизни, и выследить даже отдельную особь крайне сложно. Однако считается, что популяция дальневосточных лесных котов в природе сокращается прежде всего из-за уничтожения их естественной среды обитания, а также из-за браконьерства», — пояснили в зоопарке.

Дальневосточного лесного кота принято считать редким подвидом бенгальского кота. Он занесен в Международную Красную книгу и в региональную Красную книгу Приморского края. В дикой природе это животное можно встретить в бассейне Амура, а также вдоль побережья Японского моря. Обычно дальневосточные коты живут в лесах, где они могут охотиться на зайцев, мелких грызунов и птиц.