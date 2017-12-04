В Москве аномально потеплеет

В Москве на следующей неделе ожидается потепление. Температура будет на пять-семь градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.

Синоптики прогнозируют, что всю следующую неделю температура воздуха будет колебаться от нуля в ночные часы до слабо положительной в дневные. Теплая погода будет сопровождаться осадками, наибольшее количество которых ожидается в понедельник.

Ранее сообщалось, что в пятницу ожидается похолодание до минус 9 градусов. Высота снежного покрова в предыдущие сутки увеличилась до одиннадцати сантиметров.