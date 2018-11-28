В Москве частично отменят бесплатную парковку по воскресеньям

С 15 декабря в столице изменятся правила пользования бесплатными парковками по воскресеньям. Об этом в среду, 5 декабря, ТАСС сообщили в департаменте транспорта.

Речь идет об улицах в таких районах, как Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской. «Приказом утвержден перечень из 237 улиц, на которых отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям. На остальных улицах такое право продолжает действовать», — рассказал собеседник агентства.

Изменения коснутся улиц Пречистенка, Остоженка, Петровка, Ильинка, Охотный Ряд, Варварка, Моховая, Арбат, а также Тверского, Сретенского и Рождественского бульваров, улиц Малая Бронная, Большая Никитская, Баррикадная, Мясницкая, Маросейка, Покровка и Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадей.

Ранее сообщалось, что также с 15 декабря в Москве будут обновлены тарифы на парковку в центре города и около бизнес-центра Москва-Сити: стоимость одного часа составит 380 рублей. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах будет сокращено до 5 минут.

4 декабря стало известно о том, что в столице изменили правила оплаты парковки при помощи мобильного приложения. Во избежание штрафа автомобилисты смогут самостоятельно исправлять ошибки, допущенные при оплате.