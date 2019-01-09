В Москве эвакуировали тысячи офисных работников

В пятницу, 15 февраля, из семи бизнес-центров, ТЦ и офисных зданий в Москве эвакуировали более пяти тысяч сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Эвакуация была проведена после того, как поступили угрозы о минировании зданий.

Сотрудники правоохранительных органов проверили бизнес-центры «Фабрика Станиславского», «Интерьер», ТЦ «Гамма», офисное здание по адресу 3-я Хорошевская улица, 12, а также офис телеканала «Звезда» на проспекте Мира, 126. Собеседник издания добавил, что под угрозой «минирования» также оказались ТЦ в Зеленограде на улице Гоголя и «Плаза» на Павелецкой площади.

В четверг, 14 февраля, в Москве поступили сообщения о минировании двух вокзалов и двух следственных изоляторов. Угрозы не подтвердилась.

Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах в городах России поступают с начала января. В частности, из-за угрозы минирования были эвакуированы различные учреждения в Кемерове, Абакане, Омске, Новосибирске, а также Алтайском и Красноярском краях. Чаще всего под угрозой минирования находятся школы, больницы, административные здания и социальные учреждения. Ни в одном из случаев угрозу не подтвердили.