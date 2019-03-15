В Москве госпитализировали бобра

На северо-востоке Москвы поймали бобра и отправили на лечение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Бобры на Яузе проснулись и начали заниматься бобриными делами. Один бобер грустно сидел на берегу, постоянно чесался. Оказалось, он ранен и слаб», — говорится в сообщении. На состояние животного обратили внимание местные жители, они вызвали спасателей, чтобы поймать бобра. Его отправили в Центр реабилитации диких животных.

В конце февраля в нижнем течении Москвы-реки в районе Бесединского моста на юго-востоке города впервые за историю наблюдений были обнаружены бобры. Пара животных обосновалась в гуще деревьев и кустарников и возвела из веток, речных камней и песка хатку диаметром в полтора метра.