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В Москве исчезли очереди в детские сады

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Очередей в столичные детские сады больше нет. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, одной из приоритетных задач в 2011 году, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, стала ликвидация очередей в детские сады. «Сегодня могу сказать, что у нас очередей в садики нет», — сказал он.

Чиновник отметил, что за последние семь лет в Москве построили около 300 детских садов и школ, а также ввели в эксплуатацию 68 объектов здравоохранения. Он добавил, что на данный момент до 40 процентов социальных объектов строятся на средства инвесторов.

«Жители обращаются, или мы видим, где появляется дефицит, принимаем решение немедленно строить. Поэтому в ближайшие три года мы построим еще несколько объектов социального назначения», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве построят самую большую школу в России. Она будет находиться на территории бывшей столичной промзоны «ЗИЛ». Ее строительство начнется в июле-августе 2018 года.

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