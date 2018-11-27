В Москве изменили правила оплаты парковки

В столице изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении «Парковки Москвы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять ошибки, допущенные при оплате.

«Прежде, в случае если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить, и машина стояла на парковке дольше положенного времени, выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Теперь автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня», — говорится в сообщении.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца до 200 рублей на самых востребованных участках в границах Садового кольца и в районе «Москвы-Сити».