В Москве на день наступит май

Во вторник, 10 апреля, в столичном регионе потеплеет до плюс 18-20 градусов. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Гидрометцентра.

Такие значения более характерны для мая. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Временами могут пройти небольшие дожди. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду.

С середины недели немного похолодает: в среду, 11 апреля, столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Очередное потепление ожидается к выходным. По прогнозу, в субботу, 14 апреля, ожидается плюс 11-16 градусов и небольшая облачность.