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В Москве начали отключать горячую воду

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Профилактические отключения горячей воды начались в Москве в четверг, 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), передает РИА Новости.

«Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения начались сегодня и завершатся 25 августа, работы будут идти по утвержденному графику», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что график отключений может корректироваться.

Ранее сообщалось, что МОЭК запустила информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Сервис находится на сайте компании. Для того чтобы узнать сроки проведения работ, достаточно ввести номер дома. Вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений воды.

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