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В Москве начали раньше выявлять рак

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Уровень ранней диагностики онкологических заболеваний в Москве вырос на 40 процентов, заявил кандидат на должность мэра столицы Сергей Собянин. Его слова в четверг, 26 июля, приводит ТАСС.

«Это большой скачок», — отметил Собянин в ходе встречи с экспертами в сфере здравоохранения.

По его словам, в год московские поликлиники в среднем принимают от восьми до десяти миллионов пациентов. «Если человек обратился к врачу общей практики, (...) как правило, все через них проходят, и если врач видит по каким-либо анализам, состоянию больного первые сигналы возможного серьезного заболевания — он ни в коем случае не должен пропускать это мимо себя. Он в электронной карте должен поставить большой красный сигнал, что есть опасность, рассказать человеку об этой проблеме», — пояснил кандидат в мэры.

Подобная практика, по его словам, создаст мощный объем раннего выявления рака.

В апреле сообщалось, что в 2017 году в столице на 24 процента сократилось количество случаев инфаркта. Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря появлению 75 кабинетов профилактики инсульта и инфаркта.

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