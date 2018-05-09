Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве насчитали миллион беспечных гуляк

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Во время майских праздников летние кафе в центре Москвы посетили более миллиона человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Особенно много гостей, по словам рестораторов, было на Тверской улице, Большой Дмитровке, Кузнецком Мосту, в Камергерском переулке и на Новом Арбате», — уточнил он.

Сезон летних кафе в Москве начался в апреле. В городе разметили более 2,5 тысяч веранд, некоторые из них располагаются на крышах.

Демонтировать летние кафе владельцы должны будут до 15 ноября.

Читайте также
Самое читаемое
Наполовину полон
На московские перекрестки возвращаются «стаканы» для постовых
14 мая
«Первый способ борьбы — расстреливать, второй — изолировать»
Сто лет назад людей тысячами убивали по всей Москве ради светлого будущего
11 мая
«Мы раздолбаи и пробуем сделать что-то хорошее»
Он исследует города, пишет о них пьесы, треки и снимает фильмы
11 мая
«Мощь и безумно красиво»
Парад Победы глазами его участников и не только
9 мая
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter