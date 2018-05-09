В Москве насчитали миллион беспечных гуляк

Во время майских праздников летние кафе в центре Москвы посетили более миллиона человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Особенно много гостей, по словам рестораторов, было на Тверской улице, Большой Дмитровке, Кузнецком Мосту, в Камергерском переулке и на Новом Арбате», — уточнил он.

Сезон летних кафе в Москве начался в апреле. В городе разметили более 2,5 тысяч веранд, некоторые из них располагаются на крышах.

Демонтировать летние кафе владельцы должны будут до 15 ноября.