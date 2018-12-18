В Москве насчитали миллионы беспечных гуляк

В новогодних гуляньях в Москве приняли участие несколько миллионов человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

«Время подводить итоги праздников. С 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 миллиона человек», — написал он.

Собянин уточнил, что больше всего людей было в центре города, в парках и на Тверской улице, которая на несколько дней стала пешеходной.

3 января движение в столице было сильно осложнено из-за большого количества пешеходов. Сложнее всего было проехать по Театральному проезду, Тверской улице в центр, Петровке, Большой Дмитровке, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также в районе станции метро «Лубянка».