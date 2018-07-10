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В Москве насчитали пять миллионов беспечных гуляк

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В праздновании Дня города в Москве приняли участие несколько миллионов человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления МВД.

«В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Москвы приняли участие порядка 5 миллионов человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности, серьезных нарушений общественного порядка не допущено», — рассказал собеседник агентства.

По окончанию праздничных мероприятий в столице состоялся салют, приуроченный к 871-летию города, запущенный с 30 площадок Москвы.

День города в Москве отмечается 8 и 9 сентября. Для празднования московская мэрия заключилаконтракты на общую сумму в 457,2 миллиона рублей.

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