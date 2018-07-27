В Москве нашли повод для посадок

Москвичам, которые недавно стали родителями, могут вручить сертификат о посадке дерева. С таким предложением выступили в предвыборном штабе Сергея Собянина, передает «Вечерняя Москва».

«Горожане много обращаются с просьбами побольше сделать зеленых насаждений. И родился такой проект», — рассказал один из волонтеров.

Предполагается, что место для посадки горожане смогут выбрать самостоятельно. Никакого законодательного подкрепления эта инициатива пока не получила.

Весной текущего года в Москве озеленили более двух тысяч дворов. За этот период в городе появилось 330 тысяч новых деревьев и кустарников. Столичным коммунальщикам приходится закупать взрослые деревья для высадки из питомников Германии, так как в отечественных пока нет крупномеров старше 20 лет.