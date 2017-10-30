В Москве нашли самую дорогую улицу России

Самой дорогой с точки зрения аренды улицей России четвертый год подряд стал Столешников переулок в Центральном административном округе Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе компании Cushman & Wakefield, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Первое место в рейтинге заняла Пятая Авеню в Нью-Йоркe. Там стоимость аренды составляет 28,2 тысячи евро за квадратный метр в год. На второй строчке оказалась Козуэй-Бей в Гонконге с 25,6 тысячи евро. В тройку лидеров также вошла лондонская Нью-Бонд-Стрит (16,2 тысячи евро).

В мировом рейтинге Столешников переулок занял 15-е место. По сравнению с 2016 годом он поднялся на четыре позиции. Эксперты отмечают, что средняя ставка аренды здесь увеличилась до 3 тысяч евро за квадратный метр в год, то есть почти на 10 процентов.

В компании отметили, что в целом в московском стрит-ретейле произошли серьезные структурные изменения торговых помещений. «Программа реконструкции улиц с фокусом на расширение пешеходных зон вкупе с ограничением парковки в центре города привели к глубинной перестройке всего сектора в целом и профилей отдельных улиц в частности», — указала ведущий консультант отдела торговой недвижимости компании Марьяна Матуева. По ее словам, магазины продуктов и рестораны, ориентированные на пешеходный трафик, замещают магазины одежды.

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