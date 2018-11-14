В Москве недосчитались осадков

Ноябрь 2018 года в Москве станет одним из самых сухих за последние 140 лет. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, за две декады месяца в столице выпало всего 11,8 миллиметра осадков, что составляет только 20 процентов от нормы. Аналогичная ситуация сложилась и в Подмосковье — в регионе выпало на 30 миллиметров осадков меньше положенного.

Максимальная высота выпадавшего в городе снега составила всего один сантиметр, к тому же он быстро растаял. По словам метеорологов, подобная тенденция с поздним образованием снежного покрова в Москве наблюдалась в 2008, 2010 и 2014 годах.

«За последнюю декаду осени снег в Москве будет приниматься, но в основном небольшой», — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что из-за необычно теплой погоды снежный покров в Москве появится позже обычного.