Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве недосчитались осадков

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Ноябрь 2018 года в Москве станет одним из самых сухих за последние 140 лет. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, за две декады месяца в столице выпало всего 11,8 миллиметра осадков, что составляет только 20 процентов от нормы. Аналогичная ситуация сложилась и в Подмосковье — в регионе выпало на 30 миллиметров осадков меньше положенного.

Максимальная высота выпадавшего в городе снега составила всего один сантиметр, к тому же он быстро растаял. По словам метеорологов, подобная тенденция с поздним образованием снежного покрова в Москве наблюдалась в 2008, 2010 и 2014 годах.

«За последнюю декаду осени снег в Москве будет приниматься, но в основном небольшой», — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что из-за необычно теплой погоды снежный покров в Москве появится позже обычного.

Читайте также
Самое читаемое
«Людей унижают и игнорируют каждый день»
Он превратил сливную решетку напротив Кремля в манифест против пыток
15 ноября
«Мост в форме ягодиц»
Сооружения, которые изменили мир: от воображаемой деревянной хижины до бетонной задницы
19 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
14 ноября
«Главное, чтобы жена не доставала!»
О чем говорят в московских рюмочных и барах
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter