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В Москве ненадолго похолодает

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Вечером 10 апреля погода на короткое время ухудшится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает агентство «Москва».

«Температура резко понизится до плюс двух-четырех градусов, по области от нуля до плюс пяти градусов. Днем в среду переменная облачность, утром еще местами возможны кратковременные осадки, днем уже солнечно, но ощутимо посвежеет в сравнении с предыдущим днем: в Москве это плюс семь-девять градусов по области плюс 6-11 градусов», — рассказал он.

Тишковец уточнил, что вместе с резким похолоданием ожидаются непродолжительные ливни и порывистый ветер до 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что теплая и солнечная погода вернется в столицу уже в четверг. Днем температура повысится до плюс 13 градусов, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.

«К выходным все то же солнце, осадки исключены, а дневные показатели термометров повысятся до плюс 13-15 градусов в столице, по области 11-16, что несколько теплее, чем положено по норме», — заключил Тишковец.

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