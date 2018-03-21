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В Москве обнаружили аномальные сугробы

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Высота сугробов в Москве превышает норму для конца марта в полтора раза. Об этом сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по словам синоптика, подобные погодные условия не создадут проблем для горожан, если в столицу не придут резкое потепление и ливни. «Несмотря на то что в 1,5 раза выше нормы высота снега, если не будет дружной весны, ситуация сложной не будет», — отметил он.

Вильфанд добавил, что снежная погода, которая установилась в столице во вторник, 27 марта, не аномальна. «Ситуация совершенно стандартная. При теплой погоде, которая сегодня наблюдается, выпадает и дождь, и снег, и мокрый снег, иногда в виде ливневого снега», — пояснил он.

По прогнозам синоптиков, 27 марта температура в Москве будет колебаться в пределах от минус одного до плюс одного градуса. Также в городе ожидается ветер скоростью до 15 метров в секунду, возможна гололедица.

Московская ГИБДД обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными из-за ухудшения погоды.

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