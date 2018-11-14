В Москве обнаружили тысячи бесхозных машин

С 2013 года на специализированных стоянках Москвы скопилось более пяти тысяч бесхозных автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Машины, о которых идет речь, до того, как попасть на стоянки, были припаркованы в ненадлежащих местах и, например, нарушали ПДД и представляли опасность для окружающих.

«Брошенные автомобили, так называемый бесхоз, не забирают владельцы потому, что цена машины ниже, чем стоимость ее перемещения и хранения на спецстоянке. По этой причине такие машины скапливаются на штрафстоянках», — уточнили в АМПП. Стоимость перемещения авто взыскивается с владельцев через суд.

По закону, владельцев, которые не забирают свои машины со стоянок, ищут с помощью ГИБДД и отправляют им уведомления. Затем в суде автомобиль признается бесхозным и может быть утилизирован.