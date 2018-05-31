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В Москве обокрали голубятню

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Автозапчасти и 35 голубей похитили из голубятни на севере столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Дегунинская. В полицию с заявлением обратился 65-летний горожанин. По его словам, неизвестный взломал навесной замок в постройке, где содержались голуби, и похитил 35 птиц, а также запчасти для машины.

Точный размер материального ущерба устанавливается. По предварительным данным, он составил 23,5 тысячи рублей.

В мае неизвестные украли из художественной галереи на севере Москвы около 50 картин. Стоимость полотен оценивается примерно в 200 тысяч рублей.

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