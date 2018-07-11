В Москве объяснили нашествие летающих муравьев

Большое количество летающих муравьев в столице объясняется благоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

В ведомстве пояснили, что летающие муравьи не представляют опасности. «Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты добавили, что причина появления большого количества насекомых — благоприятные погодные условия в конце весны.

Летающие муравьи не являются отдельным видом этих насекомых. Крылья они приобретают только в период размножения. После полета насекомые откусывают или сбрасывают их.