В воскресенье, 26 августа, в Москве объявлен «желтый» уровень опасности в связи с высоким риском возникновения пожаров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна из-за высокой пожароопасности», — уточнили специалисты.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, воздух в столице прогреется до 26-28 градусов.

В конце августа — начале сентября в столицу придет молодое бабье лето, пообещали метеорологи. В целом, аномально теплая погода продержится до конца августа.