В Москве оценили драматичность потепления для медведей

Медведи в столичном регионе в ближайшее время не выйдут из спячки. Об этом заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, передает в среду, 20 февраля, РИАМО.

«Мне кажется, что пока не драматическое потепление, чтобы медведи проснулись», — отметил собеседник агентства.

Его слова подтвердил ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Илья Володин. «Медведи просыпаются в первую очередь не из-за температуры воздуха, а из-за состояния. Все зависит от того, насколько он хорошо нажировался. (...) И температура сейчас не такая, чтобы его разбудить, не плюс 20 градусов», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что некоторые медведи не уходят в спячку из-за того, что не смогли достаточно запастись жиром, в результате чего их можно встретить в лесу. «Если медведь идет куда-то по своим делам, и вы его увидели первым, то просто аккуратно куда-то уйдите, старайтесь не шуметь, не бегайте вокруг него», — посоветовал Володин, отметив в то же время, что универсальных советов по поведению в таких случаях не существует.

Сообщается, что в Подмосковье хищники обитают в основном в таких в городских округах, как Талдомский и Можайский, а также в Волоколамском районе.

8 февраля стало известно о том, что столичная оттепель разбудила енотов-полоскунов в Московском зоопарке. Специалисты считают, что зверьки в скором времени снова уснут, так как в городе ожидается похолодание. Еноты, как правило, чувствуют, что теплое время года еще не наступило, и потому возвращаются обратно в домики и засыпают. Окончательно они могут проснуться не раньше марта.