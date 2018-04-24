В Москве опасно задует

В Москве 30 апреля объявлен «желтый» уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов Гидрометцентра.

В начале следующей недели в Москве ожидается переменная облачность, местами возможна гроза. По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на 30 апреля опустится до 8-10 градусов, днем потеплеет до 20-22 градусов.

На майские праздники в столичном регионе будет жарко: воздух прогреется до 27 градусов тепла, что выше среднесуточной июльской температуры.

«Этот Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — предположил специалист центра погоды «Фобос».