В Москве опасно задуло

В пятницу, 15 февраля, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду и гололедица на дорогах. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном в Twitter-аккаунте МЧС.

Горожанам рекомендовали обходить шаткие конструкции, а также по возможности не укрываться от непогоды под деревьями.

Предупреждение касается и водителей, уточняет агентство «Москва». ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвал автомобилистов соблюдать осторожность при движении и при выборе места для парковки.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москву придет оттепель: температура поднимется до плюс двух градусов. Однако уже в начале следующей недели потепление сменится морозами.