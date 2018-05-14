В Москве опять похолодает

В ближайшие выходные в столичном регионе температура воздуха опустится до плюс 13 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

«В выходные произойдет существенное изменение характера погодных условий. Теплый воздух с температурой около 25 градусов уйдет на восток, на смену ему придет воздух из Арктики», — пояснили в центре погоды.

По словам синоптиков, в субботу воздух еще прогреется максимум до плюс 19 градусов, а также будет дождливо. Однако уже в ночь на воскресенье похолодает до плюс пяти, днем будет не теплее плюс 15.

Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится и в начале следующей недели. «Дождей не ожидается, но будет прохладно», — заключили они.