В Москве ощутили нехватку строителей

Для реализации градостроительных проектов Москве потребуется привлечь еще около 50 тысяч квалифицированных специалистов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Для Москвы в целом крайне важно обучать молодых специалистов, так как градостроительные проекты в области транспортной инфраструктуры и реновации жилого фонда смогут в ближайшие годы обеспечить работой дополнительно порядка 50 тысяс архитекторов, инженеров, проектировщиков и строителей», — сказал он.

По словам Хуснуллина, на данный момент в строительных проектах столицы занято более 400 тысяч специалистов. Еще более одного миллиона человек работают в смежных отраслях.

В феврале Хуснуллин заявил, что число специалистов, занятых на строительстве метро в Москве, приближается к численности населения города. По его словам, около 50 тысяч строителей уже работают в столице, а еще 20 тысяч — планируется привлечь.