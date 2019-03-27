В Москве отчитались о многомиллионных посадках

За прошедшие семь лет в Москве высадили порядка шести миллионов деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского.

«Из них высажено в рамках акции Миллион деревьев , благоустройства и восстановления зеленых насаждений после чрезвычайных погодных условий — около трех миллионов деревьев и кустарников», — уточнил он.

По словам Кульбачевского, за прошедший год в городе высажены миллион зеленых насаждений.

Планируется, что деревья продолжат высаживать на благоустроенных в течение года улицах. Например, у станции метро «Улица 1905 года», в переулках в районе метро «Китай-город», у нового входа в парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной. Там появятся яблони, пихты, рябины, дубы, сирень и черемуха.