В Москве открылась запланированная при Хрущеве станция метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию столичного метрополитена — «Беломорскую». Об этом сообщает агентство «Москва».

«Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах. Не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто — в начале метростроители прошли мимо Беломорской до Ховрино , но жители попросили нас вернуться к идее создания этой станции», — сказал градоначальник.

По словам Собянина, строить новую станцию на Замосковорецкой линии было непросто.

Станция «Беломорская» расположена между «Ховрино» и «Речным вокзалом». На ней оборудованы два выхода к жилым домам и остановкам общественного транспорта. Предполагается, что открытие станции позволит снизить транспортные потоки на Ленинградском шоссе, а также на Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах.