В Москве открыли семь новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл семь новых станций на участке Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает агентство «Москва».

Теперь пассажиры подземки смогут воспользоваться станциями «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Протяженность участка составила более 14 километров.

«Огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве. <...> Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена, проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали более полумиллиона человек», — отметил Собянин в ходе церемонии.

После этого градоначальник лично проехал по новому участку от «Солнцево» до «Рассказовки».

Благодаря запуску новых станций около 600 тысяч москвичей получили возможность быстрее и комфортнее выезжать из своих районов. Кроме того, отмечается, что около половины из этого числа горожан будут проживать в пешей доступности от метро. В дальнейшем Калининско-Солнцевскую линию планируется продлить до аэропорта Внуково.