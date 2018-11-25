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В Москве открыли семнадцатую за год станцию метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщает агентство «Москва».

«Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей — сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро Савеловская, которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию», — сказал он.

Станция заложена на глубине более 65 метров, она располагается вдоль Третьего транспортного кольца.

Планируется, что на базе «Савеловской» будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который объединит потоки пассажиров одноименного вокзала с подмосковных электричек, наземного транспорта и двух линий метро: БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской. Пропускная способность оценивается в 300 тысяч человек в сутки.

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