В Москве открыли семнадцатую за год станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщает агентство «Москва».

«Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей — сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро Савеловская , которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию», — сказал он.

Станция заложена на глубине более 65 метров, она располагается вдоль Третьего транспортного кольца.

Планируется, что на базе «Савеловской» будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который объединит потоки пассажиров одноименного вокзала с подмосковных электричек, наземного транспорта и двух линий метро: БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской. Пропускная способность оценивается в 300 тысяч человек в сутки.