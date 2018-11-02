В Москве отпраздновали самую дорогую свадьбу

Племянница чеченского олигарха Умара Джабраилова вышла замуж. Об этом сообщает «Москва 24».

Избранником 22-летней Аймы Джабраиловой стал 26-летний чеченец Хайдар Шерипов, живущий в Москве. Торжество прошло 10 ноября в одном из ресторанов столицы, его посетили 600 гостей.

По данным woman.ru, свадебные платья невесты — работы ливанских дизайнеров Зухаира Мурада и Элие Сааб. Их стоимость составила около 30 миллионов рублей. Приданое Айны собрали в 32 чемодана брендов Louis Vuitton, Etro и Versace общей стоимостью около 20 миллионов рублей.

В 2017 году Джабраилов открыл стрельбу в своем номере в отеле Four Seasons на улице Охотный Ряд. По данным СМИ, причиной стало недовольство качеством обслуживания: заказанную еду ему в номер привез не официант, а уборщица.

Умар Джабраилов с 2004 по 2009 годы представлял Чечню в Совете Федерации, а также был заместителем главы комитета верхней палаты парламента по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также известен как бывший владелец отеля «Рэдиссон Славянская».