В Москве побит температурный рекорд осени

В Москве 26 ноября побит температурный рекорд с начала осени, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

Термометры главной московской метеостанции на ВДНХ к 08:00 показали минус 7,2 градуса, таким образом 26 ноября стало самым холодным днем с начала осени. Предыдущий температурный минимум — минус 7,1 градуса — зафиксировали 3 ноября.

Как уточняет «Интерфакс», за всю историю наблюдений 26 ноября было самым холодным в 1890 году, когда в Москве температура опускалась до минус 32,8 градуса.

Синоптики объявили о наступлении в Москве метеорологической зимы 22 ноября. Начиная с этого дня температура перешла к отрицательным значениям.