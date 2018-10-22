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На Лубянке почтили память жертв сталинских репрессий

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В Москве в понедельник, 29 октября, началась ежегодная акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв политических репрессий, передает ТАСС.

Акцию, проходящую у Соловецкого камня на Лубянской площади, открыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Также в ней поучаствовали председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов и сенатор Владимир Лукин.

В ходе мероприятия люди по очереди выходят к микрофону и зачитывают имена погибших в годы сталинских репрессий. Акция продлится до 22:00.

Акция «Возвращение имен» ежегодно проводится 29 октября в канун Дня памяти жертв политических репрессий международной общественной организацией «Мемориал». По данным организации, только в Москве в 1937-1938 годах было расстреляно около 30 тысяч человек.

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