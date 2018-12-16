В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

Со 2 января 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте в Москве по карте «Тройка» увеличится. Об этом агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта.

Вместо нынешних 36 одна поездка будет стоить 38 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей, при этом срок его действия сократится до 45 дней с момента первого использования. Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» подорожает на 3 рубля — до 59 рублей.

Собеседник агентства объяснил, что необходимость повышения тарифов объясняется инфляцией. «Это связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти. Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7 процента, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть», — уточнил он.

Кроме того, со следующего года будет отменено несколько непопулярных у пассажиров билетов. «Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Его стоимость в 2019 году — 1 тысяча 140 рублей, что ниже, чем стоимость ТАТ на 60 поездок в 2018-м», — рассказали в департаменте. Также упразднят билеты «Единый» на 20 и 40 поездок и семь суток — пассажиры смогут заменить их билетом «Кошелек» карты «Тройка», а также «Единым» на 60 поездок.

Транспортная карта «Тройка» используется для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, она введена с 2013 года.