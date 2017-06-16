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В Москве подвели итоги голосования по реновации

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В Москве подвели итоги голосования по программе реновации на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы». Как сообщается на официальном портале мэра столицы, за включение в программу проголосовали жители 4079 домов, или 90 процентов участников.

«Согласно правилам голосования, все 4079 дома, набравших более двух третей голосов за, могут быть включены в проект программы реновации», — говорится в сообщении. Что касается тех домов, которые не будут вrлючены в программу, то в 276 из них против реновации высказались более двух третей жильцов, еще в 184 доме мнения разделились — за участие в программе высказались от 40 до 60 процентов жителей.

Голосование проходило с 15 мая по 15 июня. Кроме системы «Активный гражданин» и центров госуслуг, москвичи голосовали также на общих собраниях собственников жилья. По состоянию на 16 июня проведено более 500 таких собраний. За включение в программу высказались жильцы 482 домов. Против участия направлено 40 протоколов.

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