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В Москве похолодает

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В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в Москве похолодает. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

«К пятнице температура воздуха на высоте будет немного понижаться, но осадков не ожидается. При переменной облачности ночи будут все холоднее, а дневная температура будет в пределах 19-25 градусов», — сказала она.

Позднякова отметила, что температура воздуха ночью также будет понижаться — до 6-11 градусов тепла. «Температура воздуха к концу рабочей недели приблизится к климатической норме, а в субботу даже будет чуть ниже нее», — пояснила синоптик.

По данным Метеобюро, максимальная температура в столице днем в выходные составит плюс 23 градуса. Однако синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют до 26 градусов тепла. По их словам, в выходные в столице будет комфортная и солнечная погода.

«В пятницу, субботу и воскресенье инициатива вновь перейдет к скандинавскому антициклону. Без осадков, солнечно, днем достаточно комфортная температура», — сообщили в «Фобосе».

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