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В Москве похолодает до минус 27

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В начале рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное похолодание. Об этом говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура в Москве и Подмосковье окажется на пять градусов ниже климатической нормы. Во вторник, 22 января, столбики термометров опустятся до минус 15, по области — до минус 19 градусов.

По предварительным расчетам, самый холодный день ожидается 23 января. В ночь на среду местами возможны 27-градусные морозы. Ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, на дорогах будет скользко.

В ночь на 19 января жители столицы наблюдали редкое погодное явления — снежную грозу. Это произошло из-за встречи теплых и холодных воздушных масс: в пятницу, 18 января, в регионе была сильная оттепель, но теплый циклон начал уходить на восток. В ночь на 19 января в столицу стали проникать холодные воздушные массы.

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