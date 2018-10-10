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В Москве посчитали маленьких ширококлювок и турако

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Более 30 птенцов вылупились в Московском зоопарке с начала 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Некоторые из птенцов относятся к редким краснокнижным видам. Всего на свет появилось четыре пингвина Гумбольдта, 11 фламинго и семь ширококлювок. По одному птенцу появилось у кафрских рогатых воронов, журавлей Стенли и степных орлов, и по три — у голубых сорок, венценосных журавлей и гвинейских турако.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в основном у зверей и птиц потомство появляется в период с марта по октябрь. Она также отметила, что это полугодие оказалось плодотворным для птиц, а многие пернатые пары обзавелись потомством впервые.

В октябре Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка начал принимать летучих мышей. На данный момент в нем находятся 15 животных.

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